Махачкала, , 14:49 — REGNUM Глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов сохранил свой пост. Депутаты районного собрания единогласно переизбрали его на новый срок, пишут 30 ноября «Махачкалинские известия».

Салиху Сагидову 38 лет, он руководит Кировским районом столицы Дагестана с 18 апреля 2014 года. Перед этим он около пяти лет работал в администрации Кулинского района республики, в том числе был первым заместителем главы муниципалитета.

Напомним, Махачкала в настоящее время делится на три района: Кировский (самый большой по площади), Ленинский и Советский. Статус внутригородских муниципальных образований они получили в апреле 2015 года. У каждого района есть своя администрация и собрание депутатов.

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