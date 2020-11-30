Брюссель, , 14:47 — REGNUM В ближайшее время Евросоюз утвердит аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим, сообщает 30 ноября ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

«Мы ждем, на данный момент он обсуждается в Совете ЕС. Делается все возможное, чтобы он был утвержден в ближайшее время», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Европейский союз начал работу по созданию специального санкционного режима, аналогичного «акту Магнитского» в США.

Он пояснил, что речь идёт о создании специального правового механизма в рамках Европейского союза, который бы позволял вводить санкции против тех официальных лиц иностранных государств, которых власти ЕС подозревают в нарушении прав человека.

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