Тайбэй, , 14:47 — REGNUM Власти Тайваня ограничат количество въезжающих в страну индонезийских рабочих из-за всплеска числа случаев заражения коронавирусом, сообщает Sindonews.

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Тайвань является домом для более 250 000 рабочих-мигрантов из Индонезии, где зафиксирован самый высокий уровень распространения коронавируса в Юго-Восточной Азии.

Известно, что в ноябре коронавирус обнаружили у 70 индонезийских граждан, приехавших на Тайвань по работе.

Тайвань приостановит въезд для индонезийских рабочих с 4 по 17 декабря 2020 года.

«Дальнейшие действия будут зависеть от ситуации», — говорится в заявлении Центрального эпидемиологического центра Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, почти девять месяцев Индонезия находится под властью коронавируса, но нет никаких признаков того, что распространение коронавируса в стране снизилось.

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