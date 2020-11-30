Москва, , 14:51 — REGNUM Более ответственным способом следует подходить властям Франции к роли сопосредника в рамках «нормандского формата», который предполагает беспристрастное отношение, как к Киеву, так и к Донецку и Луганску. Об этом 30 ноября говорится в сообщении МИД России в связи с заявлениями МИД Франции об отсутствии прогресса в Трехсторонней контактной группе по Донбассу по включению «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.

«Призываем наших французских партнеров по «нормандскому формату» более ответственно подходить к роли сопосредника, которая предполагает беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску, побуждающее их к полному выполнению «Комплекса мер» и «нормандских» решений», — указывается в сообщении.

При этом в нем констатировали, что Киев продолжает бездействовать в выполнении политических обязательств по «Комплексу мер» и договоренностям «нормандского формата» и указали, что при этом удивление МИД России вызвало заявление французского внешнеполитического ведомства о том, что закон об особом статусе Донбасса будет в очередной раз продлен без включения в него «формулы Штайнмайера» из-за якобы затянувшихся дискуссий в Контактной группе.

«Для выполнения этого решения не нужно ничего, кроме законотворческой работы украинских парламентариев. Никто, кроме них, не может внести изменения в законодательство Украины. Однако Верховная Рада и не думала к этому приступать», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, журналист Сергей Гармаш заявил, что украинская делегация в ТГК начала жёстко отстаивать свою позицию на переговорах.