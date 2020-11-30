Ереван, , 14:51 — REGNUM Армянский президент Армен Саркисян обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть на родину военнопленных и заложников, захваченных азербайджанской стороной в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает 30 ноября пресс-служба президента Армении.

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Саркисян в письме Путину отметил, что в Армении глубоко обеспокоены ситуацией с пленными солдатами и мирными жителями.

«Посредничество президента России станет большой поддержкой в решении крайне болезненного вопроса — возвращения наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Саркисян посетил Москву в частном порядке. Армянский президент встретился в представителями армянской общины в РФ.

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