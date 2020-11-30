Москва, 30 ноября 2020, 14:38 — REGNUM Законопроект, предполагающий перерасчет стоимости обучения для студентов-очников, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.
Предлагается снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной или очно-заочной формы обучения на полное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
Пересчет стоимости за обучение возможен после дистанционного обучение более двух недель подряд, следует из документа.
Авторы констатируют резкий спад качества преподавания в российских вузах на фоне пандемии коронавируса. Переход на дистанционное обучение существенно изменил работу вузов и обучение студентов.