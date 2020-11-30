Улан-Удэ, , 14:32 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос о строительстве дамбы в Улан-Удэ. По словам главы, город находится на реке Селенга, при этом последние два года здесь отмечается критичный подъём уровня воды.

«С учётом истории (последнее крупное наводнение было в 1993 году), если такое наводнение повторится, то у нас в затопляемой зоне порядка 48 тысяч жителей живет, там порядка 13 тысяч домов, шесть школ, пять детских садов. Возможный ущерб, если такое наводнение повторится, — порядка 319 миллиардов рублей», — отметил он.

Вопрос о возведении дамбы был в федеральной программе «Охрана озера Байкал», однако три года назад его исключили из-за проблемы с документацией. В настоящее время власти региона необходимые документы подготовили, в связи с чем, глава попросил поручения президента проработать этот вопрос с правительством РФ.

Кроме того, Алексей Цыденов упомянул о проблеме с очистными на Байкальской природной территории. Из 35 сооружений, по его словам, 21 требует «оперативного принятия мер».

«Тоже проработали, с главой Госэкспертизы провели оценку по укрупненным расценкам и тоже бы просили Вашего поручения, чтобы в рамках нацпроекта «Экология» эти вопросы с Правительством отработать с учетом периода реализации и так далее», — отметил он.

Владимир Путин назвал все поднятые вопросы важными, пообещав сформулировать соответствующие поручения правительству.

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