Кишинёв, , 14:36 — REGNUM Получение Молдавией статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должно быть проверено на законность. Такое мнение 30 ноября высказала в ходе пресс-конференции избранный молдавский президент, глава проевропейской партии страны «Действие и солидарность» Майя Санду.

«Что касается статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, то здесь нет уверенности, что все процедуры были соблюдены при утверждении этого решения (с молдавской стороны)», — сказала она.

Также Санду уточнила, что она совместно с главой МИД республики намерена прояснить данный вопрос после вступления ею в должность.

Напомним, Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС в 2018 году по инициативе действующего президента Игоря Додона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранный молдавский президент Майя Санду заявила, что она намерена работать над укреплением отношений между Россией и Молдавией.