Одесса, Украина, , 14:28 — REGNUM Гражданке Молдавии Светлане Чебан, которая работает в РФ ведущей на телеканале РБК, запретили въезд на Украину. Об этом заявила 30 ноября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Женщину остановили пограничники на въезде в Одесскую область Украины. Телеведущая хотела попасть в Россию транзитом через Украину.

«Сотрудники ГПСУ уже имели предварительную информацию о её незаконных путешествиях в «оккупированный» Крым… Летом 2018 года данное лицо… посещало «украинский» полуостров. На него она попадала с территории РФ», — сказано в сообщении.

Чебан запретили въезд на Украину на три года.

Напомним, Украина не признала референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошёл в состав России. Иностранцам, побывавшим в Крыму, закрывают въезд на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Одесской областью задержали оператора телеканала RT, который также хотел попасть в РФ транзитом через Украину.

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