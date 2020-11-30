Джакарта, , 14:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо решительно осудил убийство четырех человек, которое недавно произошло в регентстве Сиги, провинции Центральный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

По словам главы государства, убийство, которое произошло 27 ноября 2020 года, было направлено на то, чтобы спровоцировать и посеять ужас среди людей.

«Я решительно осуждаю нецивилизованные действия, в результате которых погибло четверо человека», — заявил Джоко Видодо 30 ноября 2020 года.

Президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пообещал родственникам компенсацию.

«В стране нет места терроризму», — заявил президент Индонезии.

Напомним, ранее в регентстве Сиги были убиты четыре человека. Полиция подозревает террористическую сеть в причастности к инциденту.

Читайте развитие сюжета: Бывший вице-президент Индонезии осудил теракт в Соло