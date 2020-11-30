Джакарта, 30 ноября 2020, 14:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо решительно осудил убийство четырех человек, которое недавно произошло в регентстве Сиги, провинции Центральный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.
По словам главы государства, убийство, которое произошло 27 ноября 2020 года, было направлено на то, чтобы спровоцировать и посеять ужас среди людей.
«Я решительно осуждаю нецивилизованные действия, в результате которых погибло четверо человека», — заявил Джоко Видодо 30 ноября 2020 года.
Президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пообещал родственникам компенсацию.
«В стране нет места терроризму», — заявил президент Индонезии.
Напомним, ранее в регентстве Сиги были убиты четыре человека. Полиция подозревает террористическую сеть в причастности к инциденту.
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