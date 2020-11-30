Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Гражданские активисты и представители политических партий Грузии 30 ноября вышли на акцию протеста возле здания Тбилисского суда. Об этом сообщает интернет-издание Netgazeti.

По данным журналистов, в суде рассматривается вопрос о смягчении меры пресечения двум обвиняемым по делу о передаче Азербайджану «исторических грузинских территорий»: Наталии Иличевой и Ивери Мелашвили. Адвокат Иличевой Георгий Махарадзе рассказал журналистам, что суду передан список 214 человек, которые готовы стать поручителями обвиняемых, если их выпустят из-под ареста. Сторона обвинения настаивает на том, что меру пресечения менять не нужно.

«Суд должен рассмотреть целесообразность меры пресечения в соответствии с законом. Наша позиция заключается в том, что мера пресечения, примененная к обвиняемым, должна оставаться в силе», — сказал журналистам прокурор Михаил Садрадзе.

Представитель партии «Европейская Грузия» Эленэ Хоштария, участвующая в акции протеста, заявила, что не ожидает изменения меры пресечения для Иличевой и Мелашвили. По ее мнению, они являются «политическими заложниками».

Как сообщало ИА REGNUM, в Тбилиси в конце сентября заявили о необходимости пересмотреть соглашения с Баку по границе, достигнутые в 2006 — 2007 годах. В Генпрокуратуре Грузии сообщили, что площадь исторически грузинских земель, которую двусторонняя комиссия по делимитации якобы необоснованно закрепила за Азербайджаном, может достигать 3500 га. После этого задержали представителей грузинской стороны комиссии Мелашвили и Ильичеву. Их обвиняют в сокрытии карт, по которым спорный комплекс древних монастырей Давид-Гареджи, должен был отойти грузинской стороне.

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