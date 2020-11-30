Москва, , 14:16 — REGNUM Новый президент Молдавии Майя Санду начинает свой, пока ещё заочный, разговор с Москвой с заявления, адресованного Вашингтону и Брюсселю — это им надо поколебать престиж нашей страны как добросовестного миротворца, пояснил 30 ноября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя выступление Санду на пресс-конференции.

Майя Санду European People's Party

Как сообщалось, избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за вывод из Приднестровья оперативной группы российских войск (ОГРВ), вывоз оттуда боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России.

«Именно благодаря присутствию в Приднестровской Молдавской Республике российских военных наиболее агрессивные представители прорумынской партии в Кишинёве вынуждены были все эти годы сдерживать свои амбиции.

Но миротворцы миротворцами, а собственно в урегулировании приднестровской проблемы за прошедший с 1992 года долгий период существенного движения вперёд не произошло.

Скорее, наоборот, наблюдался откат назад. Россия немало помогает этому региону, в котором велик процент граждан России, но реального и веского ответа на волеизъявление его граждан, выраженное на многократных референдумах, — быть частью России, — так и не дала.

Невольно вспомнишь ситуацию с непризнанием Арменией Нагорного Карабаха, о которой неоднократно упоминал в последние недели президент Путин.

Молдавия не Азербайджан, и её попытки нарушить установленный между Молдавией и Приднестровьем мир будут Россией реально подавлены. В то же время политически ситуация не может находиться в застое столь долгое время.

Пока же что можно сказать точно, так это то, что, начав свою политику на российском направлении с жеста в адрес Вашингтона и Брюсселя, новый молдавский президент сильно сократила свои возможности не то что улучшить, но даже сохранить эти отношения в благоприятном для Молдавии и молдаван качестве», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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