Кишинёв, , 14:19 — REGNUM Над укреплением отношений между Россией и Молдавией намерена работать избранный молдавский президент, глава проевропейской партии страны «Действие и солидарность» Майя Санду. Она заявила об этом 30 ноября на пресс-конференции.

«Я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией. Большинство наших граждан хочет, чтобы мы сблизили нашу страну с ЕС, в то же время большинство хотят, чтобы у нашей страны были хорошие отношения с Россией», — сказала она.

Также Санду добавила, что будет вести работу над тем, чтобы реализовывать желания большей части жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за вывод из Приднестровья оперативной группы российских войск (ОГРВ), вывоз оттуда боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России.