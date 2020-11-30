Киев, , 14:15 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал правоохранительные органы расследовать нападение на журналиста телеканала NewsOne. Об этом он заявил 30 ноября, сообщил парламентский телеканал «Рада».

Разумков отметил, что свобода слова — это признак европейского государства.

«Я обратился в правоохранительные органы [с просьбой] разобраться в этой ситуации. Параллельно я обратился в профильные комитеты по вопросам свободы слова для того, чтобы мы понимали, что у нас происходит и с порядком, и со свободой слова. И я уверен, что все отреагируют на это», — сказал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналиста телеканала NewsOne Виолетту Товкес атаковал неизвестный. Он разбил микрофон, выбил из рук журналиста траурную свечу и убежал.

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