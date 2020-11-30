Киев, 30 ноября 2020, 14:15 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал правоохранительные органы расследовать нападение на журналиста телеканала NewsOne. Об этом он заявил 30 ноября, сообщил парламентский телеканал «Рада».
Разумков отметил, что свобода слова — это признак европейского государства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналиста телеканала NewsOne Виолетту Товкес атаковал неизвестный. Он разбил микрофон, выбил из рук журналиста траурную свечу и убежал.
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