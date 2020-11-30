Москва, , 14:07 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) имеет мощный потенциал развития. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов организации.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

«Уважаемые коллеги, Шанхайская организация сотрудничества обладает мощным потенциалом, чтобы обеспечивать устойчивое экономическое развитие и безопасность в регионе», — сказал он.

Мишустин напомнил, что на саммите ШОС в начале ноября лидеры стран приняли ряд документов, включая пятилетний план развития организации.

«Надо незамедлительно приступить к его выполнению. Скоординировать наши шаги. Наши страны уже начали работу на национальном уровне», — отметил российский премьер-министр.

При этом правительство России уже подготовило план преодоления экономических последствий коронавирусной инфекции и открыто «для обсуждения и реализации совместных мер с нашими партнёрами».