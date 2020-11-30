Москва, , 14:02 — REGNUM Совещание, которое будет посвящено вопросам развития нефтегазохимической отрасли, проведет 1 декабря в ходе своего визита в Тобольск президент России Владимир Путин. Об этом 30 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как рассказал Песков, 1 декабря президент России приедет с визитом в Тобольск, где будет заниматься вопросами нефтегазохимии.

«Состоится большое совещание в режиме видеоконференции по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли», — сказал он.

Также пресс-секретарь указал, что глава Российского государства приедет на предприятие «Запсибнефтехим» и будет общаться с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Кроме того, как рассказал Песков, президента РФ в данной поездке будет сопровождать в числе других лиц полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разногласия в рамках ОПЕК+, которые имеют место в настоящее время, являются рабочей ситуацией, которая несопоставима с положением дел в марте нынешнего года.