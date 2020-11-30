Минск, , 13:54 — REGNUM «Государственный долг Республики Беларусь на 1 ноября 2020 года составил 57,9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 13,1 млрд. рублей, или на 29,3%», — сообщает министерство финансов Белоруссии.

Внешний госдолг составил $18,1 млрд. долларов США — его с начала года нарастили на $1 млрд или на 5,8%. За январь-октябрь были привлечены внешние государственные займы на $2,55 млрд, в том числе $1,4 млрд через размещение гособлигаций на внешних финансовых рынках, $505,0 млн поступило от правительства и банков Российской Федерации, $500 млн — от ЕФСР.

Погашение внешнего государственного долга в указанный период составило без малого $1,4 млрд. Из них $617,6 млн было выплачено правительству и банкам России, $390,7 млн — банкам Китая и 264,8 млн — ЕФСР.

«Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 10,2 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,2%», — сказано в официальном сообщении.

В долларовом эквиваленте внутренний госдолг Белоруссии по нынешнему обменному курсу составил без малого $4 млрд, а совокупный госдолг (с учётом внешнего) — без малого $22,3 млрд.

Напомним, с начала года был значительно девальвирован белорусский рубль. Сокращению реальных доходов населения способствовали также повышения цен на внутреннем рынке. Так, за последние месяцы существенно подорожали коммунальные услуги (тарифы устанавливают госмонополии), сахар (продукция госпредприятий) и другие товары.

Александр Лукашенко не признаёт нынешнего кризиса в Белоруссии. Предыдущие кризисы он также не признавал, называя их «временными трудностями и неурядицами». Согласно подписанным им указам, ВВП Белоруссии в 2020 году должен вырасти на 2,8%.

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Отметим также, экономические проблемы Белоруссии являются частью системного кризиса постсоветской республики. С августа её сотрясают массовые протестные выступления с требованиями новых честных президентских выборов, прекращения полицейского террора и расследования преступлений «правоохранителей», освобождения политзаключённых.