Москва, , 13:49 — REGNUM Разногласия в рамках ОПЕК+, которые имеют место в настоящее время, являются рабочей ситуацией, которая несопоставима с положением дел в марте нынешнего года. Об этом 30 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не считают», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, считают ли в Кремле, что имеющиеся в данный момент в ОПЕК+ разногласия сопоставимы с таковыми же в марте.

«Рабочая ситуация», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменение статус-кво в Приднестровье может привести к дестабилизации ситуации в регионе.