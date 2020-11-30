Москва, , 13:36 — REGNUM ПА ОДКБ и Госдума направят своих наблюдателей на выборы в нижнюю палату парламента (Мажилис) Казахстана, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Выборы в Мажилис парламента Казахстана намечены на 10 января. Председатель Мажилиса (нижняя палата) Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин сообщил, что МИД Казахстана уже направил приглашение в ПА ОДКБ направить свои делегации в качестве наблюдателей от ПА ОДКБ.

«Я думаю, что мы все с вами откликнемся на приглашение и решение примем как со стороны Парламентская ассамблея, так и, насколько я знаю, вы будете приглашать делегации от парламентов стран. Поэтому мы надеюсь, все сделаем для того, чтобы наши делегации наблюдателей прибыли в Казахстан», — отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, как и раньше отмечается серьезная подготовка к выборам и соответствие всем критериям конкурентных выборов.