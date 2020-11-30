Москва, , 13:35 — REGNUM Страны Запада стремятся сохранить привилегированное положение в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 ноября на заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления», — сказал он.

По его словам, не все в мире готовы принять появляющуюся многополярность. В этой ситуации инструментом вмешательства во внутренние дела становятся санкции, когда под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях.

При это ситуацию ещё сильнее обостряет распространение коронавирусной инфекции.