Берлин, , 13:33 — REGNUM Украинская госкомпания «Энергоатом» покупала оборудование для АЭС в России, используя европейского посредника. Об этом сообщило 30 ноября немецкое издание Deutsche Welle.

По информации журналистов издания, оборудование для Украины покупала «немецкая» фирма IEC Industrie Export GmbH, учредителями которой являются граждане Украины.

Компания выиграла около 50 тендеров, объявленных «Энергоатомом» на общую сумму 400 млн гривен или более $14 млн. Она закупила для Украины, в частности, запчасти для реакторов, произведённые российской компанией «Танаис»: никелевые прокладки, трубы, запчасти для насосов и уплотнения парогенератора.

В издании отметили, что в таможенных декларациях указана завышенная стоимость запчастей, кроме того ввоз подобной продукции из РФ на Украину запрещён постановлением правительства Украины.

Напомним, ранее в «Энергоатоме» заявили, что АЭС Украины не готовы к зиме, поскольку на многих энергоблоках не успели провести ремонт.

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