Москва, , 13:24 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал санкции инструментом вмешательства в дела других стран. Об этом он заявил 30 ноября на заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным», — сказал Мишустин.

Рассказывая о новых глобальных вызовах, требующих своевременного ответа, он отметил, обращаясь к коллегам из стран ШОС, что «санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела».