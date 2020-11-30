Минск, , 13:22 — REGNUM «Неважно где, но пора очень серьезно обсудить те проблемы, которые встают перед нами», — завил 30 ноября в Минске заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии, бывшим главой белорусского правительства Михаилом Мясниковичем.

На 11 декабря намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого главы ЕАЭС обсудят 28 вопросов. Четыре вопроса будут обсуждены в узком кругу.

В частности, будет обсуждена стратегия направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Лукашенко также намерен поднять вопрос о повышении стоимости транзита российского газа через Белоруссию.

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«Мы договаривались о том, что наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего природного газа. Единственный вопрос, который не согласован, — это справедливая цена на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других. Есть вопрос о ввозе на территорию союза гражданских самолетов. Казахстан предлагает. И тот же Казахстан предлагает вопрос кадровый. Хотелось бы услышать вашу позицию в этой связи, какую бы позицию могла занять Белоруссия в этом плане», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента постсоветской республики.

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Напомним, за последние пять лет Лукашенко неоднократно поднимал вопрос повышения стоимости транзита российского газа через Белоруссию в Евросоюз. Он также настаивал на снижении стоимости российского газа для белорусской госмонополии до уровня Смоленской области, отказываясь принимать объяснения Москвы о причинах ценообразования для российских регионов.

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В конце 2019 года Лукашенко запретил подписывать контракты на поставки нефти и газа из России, сорвал переговоры по реализации договора о Союзном государстве и создал крайне рискованную обстановку для белорусских промышленников. Экспорт нефтепродуктов — важнейшая статья белорусского экспорта, а газ — источник экологически чистой энергии и сырьё для химпрома, ориентированного на экспорт.

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