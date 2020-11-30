Прага, , 13:27 — REGNUM Доказательства о деятельности в Чехии российских спецслужб и имена их агентов потребовал от национальной Службы безопасности и информации (контрразведки) президент страны Милош Земан. Об этом 30 ноября сообщает Чешское радио со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным журналистов, такое поручение было дано чешским президентом, у которого есть такое право, руководителю контрразведки страны Михалу Коуделке осенью нынешнего года и об этом было известно правительству Чехии, а потому данный вопрос будет обсужден на заседании парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб.

Также отмечается, что Земан потребовал от контрразведки данные об операциях, которые проводят в Чехии спецслужбы России, и имена их сотрудников и граждан страны, с которыми они ведут взаимодействие. При этом он отметил, что настаивает на том, чтобы были приведены конкретные данные о такого рода сотрудничестве.

Помимо того, президент Чехии поручил добыть сведения, которые бы подтверждали заявления спецслужб США об отмывании «грязных денег» группировками организованной преступности из РФ на территории Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября стало известно, что Южная Корея и Чехия пересмотрели соглашение о воздушном сообщении между странами.