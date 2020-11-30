Анкара, , 13:19 — REGNUM После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 27 ноября, что «Турция обязана и будет принимать новые ограничительные меры», основной темой повестки дня на совещании, которое будет организовано 30 ноября в президентском дворце в Анкаре, станет рассмотрение новых предписаний и ограничения для борьбы распространением коронавируса. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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Журналисты отмечают, что на встрече министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа представит общие данные по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за последние 10 дней. Также будет оценены эпидемиологическая ситуация в отдельных муниципалитетах Турции и прогресс в разработке вакцин. Кроме того, будут рассмотрены рекомендации по борьбе с коронавирусом, предложенные научным советом.

На заседании будут рассмотрены следующие рекомендации научного совета Турции: