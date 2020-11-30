Анкара, 30 ноября 2020, 13:19 — REGNUM После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 27 ноября, что «Турция обязана и будет принимать новые ограничительные меры», основной темой повестки дня на совещании, которое будет организовано 30 ноября в президентском дворце в Анкаре, станет рассмотрение новых предписаний и ограничения для борьбы распространением коронавируса. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
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Журналисты отмечают, что на встрече министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа представит общие данные по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за последние 10 дней. Также будет оценены эпидемиологическая ситуация в отдельных муниципалитетах Турции и прогресс в разработке вакцин. Кроме того, будут рассмотрены рекомендации по борьбе с коронавирусом, предложенные научным советом.
На заседании будут рассмотрены следующие рекомендации научного совета Турции:
- Комендантский час в выходные дни в течение двух недель с 20:00 до 10:00 утра может быть продлён на целые сутки.
- В некоторых городах, где администрация с трудом справляется со сдерживание эпидемии, комендантский час может быть введён и в будние дни.
- В городах Эдирне, Адана, Хатай, Артвин, Айдын, Чанаккале, Кыркларели, Орду, Трабзон, Токат, Зонгулдак, Мерсин, Османие, Самсун, Мугла, Бурса, Стамбул, Измир, Анкара, Коджаэли, где велико число смертельных случаев, могут быть постепенно введены ограничения на поездки в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации.
- Параллельно с похолоданиями в стране также планируется сократить до 3 часов время прогулок граждан старше 65 лет и младше 20 лет, которые находятся в группе повышенного риска заражения.