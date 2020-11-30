Киев, , 13:14 — REGNUM Публичные оценки «Революции достоинства» как государственного переворота являются преступлением против независимости Украины. Об этом написал бывший президент страны Пётр Порошенко 30 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Радикальный активист на Майдане. Украина (сс) Ivan Bandura

«Нынешняя попытка переписать историю, назвать «Революцию достоинства» переворотом — это тоже преступление против нашей независимости… Это и есть реванш. И мы должны его остановить», — написал Порошенко.

Он напомнил, что в ночь на 30 ноября 2013 года в центре Киева силовики избили «студентов», большинство которых оказались взрослыми людьми, давно вышедшими из студенческого возраста. Это послужило поводом для начала массовых протестов, переросших в госпереворот на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала госпереворот-2014 в Киеве первопричиной всех нынешних проблем Украины.

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