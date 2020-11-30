Москва, , 13:06 — REGNUM Месяцы пандемии коронавируса привели к обвальному спаду в международном товарообороте. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС.

«Сегодня мы можем наблюдать значительное ослабление этого тренда. По результатам шести месяцев объём взаимного товарооборота в рамках ШОС показал беспрецедентные темпы снижения. Падение составило порядка 30%», — заявил Мамин.

«Отдельные международные институты развития отмечают, что текущее замедление торговли может стать началом перманентного сворачивания глобализации в том виде, в каком мы её себе представляем», — указал он.