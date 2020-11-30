Москва, , 13:02 — REGNUM В настоящее время нельзя исключать возможности повторных пандемий, которые окажутся в разряде регулярных соыбтий. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС.

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«Мы не можем исключать возможность повторных пандемий в ближайшем будущем и должны учитывать вероятность перехода пандемических шоков из разряда «чёрных лебедей» в разряд сравнительно более регулярных событий», — заявил Мамин.

По его словам, текущий кризис привёл к беспрецедентному росту роли государства в обеспечении устойчивости экономики в кризисные периоды.

«Указанная динамика имеет все шансы продолжится в период после пандемического восстановления», — подчеркнул он.

«Нам нужно усилить совместную работу по поиску точки взаимодействия в способности не просто вывести нас на допандемическую траекторию, но подготовить наши экономики к вызовым в новой экономической реальности», — отметил Мамин.