Минск, , 13:00 — REGNUM В Белоруссии сотрудники МВД применили спецсредства в отношении участников несогласованной акции протеста в Минском районе, которая прошла 29 ноября. Об этом сообщили в МВД республики.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова, протестующие игнорировали требования правоохранителей и оказывали им активное сопротивление.

«В результате правоохранители были вынуждены применить спецсредства (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ)», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Минске и других городах Белоруссии прошли очередные акции протеста, организованные оппозиционными силами. В ходе протестных акций, по данным правозащитной организации «Весна», были задержаны 380 человек.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, когда в стране завершились президентские выборы. Победу в ходе голосования одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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