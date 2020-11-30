Тбилиси, , 13:00 — REGNUM Председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе и член этой политсилы Коба Накопия вышли из резиденции посла Евросоюза в Тбилиси Карла Харцеля после консультаций. Об этом 30 ноября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По информации журналистов, на встрече также присутствовала посол США в Грузии Келли Дегнан. Главы диппредставительств выступают в качестве посредников в переговорах между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидеров оппозиционных партий. Послы проводят «консультации» с оппозиционерами более недели.

Члены «Нацдвижения» коротко рассказали о прошедшей встрече.

«Не знаете, зачем мы пришли? Нас попросили прийти и рассказать о наших соображениях по поводу того, что нужно делать», — ответил журналистам Вашадзе.

«Мы пришли для консультаций. О деталях говорить не имею права», — сказал Накопия.

Как сообщало ИА REGNUM, представители оппозиционных партий Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. Иностранные послы призывают лидеров оппозиции согласиться с результатами голосования и начать работу в парламенте.

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