Тегеран, 30 ноября 2020, 12:36 — REGNUM Власти Ирана обладали данными о возможном покушении на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил 30 ноября секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
«В течение 20 лет враги пытались его убить. Но до этого момента им это не удавалось, — цитирует его IRIB. — Силы безопасности Ирана прогнозировали возможность такого действия».
Он добавил, что иранская разведка получала информацию, что Фахризаде является целью для покушения, которое «может произойти именно в том месте, где это случилось».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране на автотрассе недалеко от Тегерана был убит ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Власти Ирана считают, что за убийством стоит Израиль. Тегеран уже пообещал дать ответ на убийство Фахризаде. Президент Ирана Хасан Рухани назвал убийство учёного «актом государственного терроризма» и призвал все страны осудить его. При этом власти Израиля никак не комментируют обвинения в свой адрес.
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