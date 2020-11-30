Москва, , 12:35 — REGNUM Индия как один из лидеров по производству вакцин в рамках глобальных программ иммунизации примет максимальное участие в борьбе с коронавирусом. Об этом 30 ноября заявил вице-президент Индии Венкая Найду на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС.

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"Индия также играет ведущую роль в процессе производства качественных лекарств и вакцин по низкой стоимости», — заявил Найду.

«Более 60% вакцин в рамках глобальных программ иммунизации производится в Индии. И этот глобальный потенциал производства и доставки вакцин будет использоваться для оказания помощи всем странам в борьбе с коронавирусом», — подчеркнул он.