Пенза, , 12:50 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 ноября на расширенном оперативном совещании представил новый состав регионального правительства, сообщает пресс-служба исполнительного органа субъекта федерации.

Так, правительством области продолжит руководить Николай Симонов. Лариса Рябихина — вице-губернатор, руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области будет по-прежнему работать в составе обновленного кабинета министров. На должность заместителя председателя правительства, курирующего здравоохранение назначен Вячеслав Космачёв, ранее возглавлявший областную больницу имени Н. Н. Бурденко. Александр Никишин сохранил пост министра здравоохранения. Бывший заместитель председателя правительства области, куратор внутренней политики Василий Трохин переходит на новую работу. Кто займет его место пока не ясно. Также покидают кабмин начальник управления ЗАГС Лариса Кривозубова и глава управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин. Курировавший министерство промышленности и инновационной политики, а также управление цифрового развития, информационных технологий и связи, Валерий Беспалов сохранил пост. Денис Бубнов, отвечающий за министерства экономики и сельского хозяйства, остался в должности заместителя председателя правительства. Ему поручено в условиях пандемии продолжит оказывать поддержку бизнесу, мониторить ситуацию и оперативно предлагать новые меры. Виктор Кувайцев продолжит курировать и контролировать реализацию национальных проектов.

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