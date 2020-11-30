Киев, , 12:31 — REGNUM На Украине не осталось полного цикла производства боеприпасов. Об этом заявил глава государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко 30 ноября в интервью «РБК-Украина».

Чиновник рассказал, что Украина закупает все необходимые боеприпасы, «начиная от мелких до крупных калибров», а также использует то, что осталось на складах.

Фоменко добавил, что Украина не сможет организовать полный цикл производства боеприпасов в ближайшие несколько лет. Тем не менее у Украины высокий потенциал в данной сфере.

«У нас высокий и производственный, и научно-технический потенциал. Например, конструкторское бюро «Луч», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фоменко рассказал, что комиссия не выявила нарушений при ремонте самолёта АН-26, который разбился в Харьковской области в сентябре 2020 года.

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