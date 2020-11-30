Пномпень, , 12:21 — REGNUM Министерство образования Камбоджи решило закрыть все школы до января 2021 года после появления сообщений о локальной вспышке коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что все государственные школы закрыты до начала нового учебного года. Между тем частные школы будут закрыты на две недели.

В минувшие выходные правительство Камбоджи сообщило о необычной вспышке коронавируса в семье из шести человек и еще одном мужчине.

Министерство культуры и изящных искусств Камбоджи предприняло шаги по закрытию общественных объектов. С 30 ноября 2020 года все театры и музеи будут закрыты.

Напомним, в Камбодже выявлено 323 случая заражения SARS-CoV-2 c начала пандемии. Большинство людей заразились коронавирусом за границей.