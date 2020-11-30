Москва, , 12:16 — REGNUM Сохранение ядерной программы Ирана в прежних рамках — в интересах самого Тегерана, несмотря на текущее обострение отношений с США. Об этом 30 ноября заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на телеканале «Россия 24».

«Что касается Соединённых Штатов и Ирана как партнёров, то, наверное, диалог между ними вполне возможен. Хотя спрогнозировать ситуацию, я думаю, сейчас бы никто не в состоянии: слишком много факторов, которые трудно просчитать», — заявил Ульянов.

По его словам, особую озабоченность вызывают призывы в Иране прекратить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях МАГАТЭ.

«Если он прекратит функционировать, то атмосфера вокруг Ирана резко ухудшится. Ядерная деятельность в Иране станет значительно менее прозрачной, появится гораздо больше поводов для спекуляций, чреватых серьёзным обострением обстановки», — указал Ульянов.

«Мы исходим из того, что продолжение такой масштабной, беспрецедентно масштабной проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране отвечает, прежде всего, интересам самой страны и всего международного сообщества», — подчеркнул он.

27 ноября под Тегераном был убит ведущий физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, отец ядерной программы Ирана. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в убийстве «прослеживается израильский след». На этом фоне Вашингтон направил в Персидский залив авианосец «Нимиц». По мнению аналитиков, Иран, США и Израиль оказались на грани войны.