Москва, , 12:12 — REGNUM Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия») относится к дистанционному образованию как к неизбежности.

«Я отношусь к дистанционному образованию как к неизбежности», — отреагировал Никонов в соцсетях на поступающие к нему письма по дистанционному образованию.

«Много опасений и даже конспирологических версий о том, что «дистант» теперь навсегда, и он станет основной формой обучения», — отметил парламентарий.

Полноценную школьную и студенческую жизнь невозможно заменить сидением перед компьютерами, уверен депутат.

«И, конечно, никто не собирается фиксировать дистанционное образование как стандарт, об этом и речи не идет», — заверил Никонов.

«Коронавирус очень опасен, он убивает. Дистанционное обучение — вынужденная временная мера. Мы должны сберечь жизни людей и победить эту заразу. И когда она будет побеждена, мы с удовольствием вернемся в свои классы и аудитории. А опыт дистанционного обучения рационально осмыслим и будем в отдельных случаях использовать в практической работе». — отметил Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о регулировании дистанционного образования находится на рассмотрении Госдумы. Против законопроекта выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

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