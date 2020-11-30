Сеул, , 12:23 — REGNUM Самолёты-разведчики ВВС США продолжают совершать полёты над территорией Южной Кореи на протяжении трех дней подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отслеживающий активность авиации сервис No Callsign.

Согласно опубликованным данным, 30 ноября в первой половине дня над Инчхоном и Соннамом был замечен американский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W, а во второй половине дня над провинцией Чхунчхондо и столичным регионом были замечены EO-5C и реактивный военно-транспортный самолёт/самолёт-заправщик Boeing KC-135R.

Известно, что 28 и 29 ноября над западным побережьем страны и провинцией Чолла-Намдо и Инчхоном пролетел Boeing E-8C Joint Stars.

По мнению экспертов, проводят разведывательные полёты для обнаружения признаков возможной провокации со стороны КНДР в связи с избранием нового президента США.