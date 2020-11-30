Улан-Удэ, , 12:11 — REGNUM Стилист Сергей Зверев может уйти в политику и стать депутатом Государственной думы от Бурятии. По его словам, соответствующими предложениями завалены все его соцсети.

«Это пишут обычные люди. Я обратил внимание, что пишут не только люди из Бурятии, люди пишут со всей России. Есть такие же пожелания со всех концов света, что «вам пора баллотироваться в Госдуму». Ну, конечно, я стал задумываться», — отметил он в инстаграм.

В опросах на страницах соцсетей шоумен уверенно набирает больше голосов, чем действующий депутат Госдумы от республики Николай Будуев и другие региональные политики.

Напомним, Сергей Зверев обрёл популярность среди жителей Бурятии и Иркутской области после пикета у стен Кремля, направленного против строительства завода по розливу воды на Байкале. За эту акцию ему был выписан штраф, однако стилист обжаловал его в Европейском суде по правам человека.

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