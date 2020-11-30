Москва, , 12:07 — REGNUM Иран должен принимать взвешенные решения в отношении собственной ядерной программы, несмотря на напряжённость в отношениях с США. Об этом 30 ноября заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на телеканале «Россия 24».

«Это может резко ухудшить перспективы нормализации обстановки вокруг СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) и Ирана в целом», — заявил Ульянов.

По его мнению, если ядерная деятельность в Иране станет значительно менее прозрачной, появится новые поводы для спекуляций, чреватых серьёзным обострением обстановки.

«Мы исходим из того, что продолжение такой масштабной, беспрецедентно масштабной проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране отвечает, прежде всего, интересам самой страны и всего международного сообщества. Поэтому хотелось бы надеяться, что и законодательная, и исполнительная ветви власти Ирана всё-таки будут принимать тщательно взвешенные решения», — пояснил он.

27 ноября под Тегераном были убит ведущий физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, отец ядерной программы Ирана. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в убийстве «прослеживается израильский след». На этом фоне Вашингтон направил в Персидский залив авианосец «Нимиц». По мнению аналитиков, Иран, США и Израиль оказались на грани войны.