Москва, , 12:02 — REGNUM Ядерная программа Ирана может стать значительно менее прозрачной из-за прекращения действия дополнительного протокола к соглашению о гарантиях, предоставляющим дополнительные средства для проведения проверок МАГАТЭ. Об этом 30 ноября заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на телеканале «Россия 24».

«Те меры, которые обговариваются — они могут иметь очень серьёзные последствия и для самого Ирана, и для режима ядерного нераспространения. В частности, звучат призывы прекратить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях к МАГАТЭ», — заявил Ульянов.

По его словам, именно этот дополнительный протокол даёт уверенность в исключительно мирном характере иранской ядерной программы.

«Если он прекратит функционировать, то атмосфера вокруг Ирана резко ухудшится. Ядерная деятельность в Иране станет значительно менее прозрачной, появится гораздо больше поводов для спекуляций, чреватых серьёзным обострением обстановки», — указал он.

27 ноября под Тегераном были убит ведущий физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, отец ядерной программы Ирана. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в убийстве «прослеживается израильский след». На этом фоне Вашингтон направил в Персидский залив авианосец «Нимиц». По мнению аналитиков, Иран, США и Израиль оказались на грани войны.