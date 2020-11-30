Киев, , 12:04 — REGNUM Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, бывший генпрокурор страны Руслан Рябошапка и экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявили о создании «Центра устойчивости и развития государства». Об этом написал Данилюк 30 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня Украина оказалась в чрезвычайно опасной ситуации. Волна кризисов — экономическая, финансовая, пандемическая на фоне изнурительной войны обострили проблемы, которые накопились в течение многих лет», — написал он.

Данилюк отметил, что главными проблемами Украины являются отсутствие стратегии развития, имитация реформ, поляризация общества, а также влияние олигархов на госаппарат.

Он добавил, что новосозданный центр предложит варианты выхода из сложившейся ситуации.

«Мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формированию команды, способной их воплотить», — сказано в заявлении.

Новость прокомментировал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук:

«Думаете, заграничный пан меняется, и вас снова на козырные должности в колониальную администрацию назначат?» — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что все негативные явления на Украине являются следствием госпереворота 2014 года.

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