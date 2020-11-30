Тегеран, 30 ноября 2020, 12:08 — REGNUM Фрагменты израильского оружия найдены на месте гибели иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник телеканала рассказал, что на месте нападения на учёного специалисты собрали фрагменты оружия. На них остались логотипы. Технические характеристики указывают на военную промышленность Израиля.
Как сообщало ИА REGNUM, покушение на руководителя центра исследований при министерстве обороны Ирана Мохсена Фахризаде было совершено 27 ноября в районе города Дамовенд в провинции Тегеран. Физик-ядерщик ехал в бронированном автомобиле, но вышел из него, услышав звуки выстрелов. По Фахризаде открыли огонь из стрелкового оружия, которое управлялось дистанционно. Позднее он скончался в больнице.
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