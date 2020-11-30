Москва, , 11:53 — REGNUM Тегеран готовит ответные меры после убийства иранского физика, ответственного за ядерную программу страны. Об этом 30 ноября заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на телеканале «Россия 24».

«Ситуация довольно тревожная. Что касается ответных мер, то они сейчас обсуждаются в иранском парламенте, в Меджлисе», — заявил Ульянов.

«Не исключено, что это будет вынесено на утверждение всем составом парламента. Те меры, которые обговариваются, — они могут иметь очень серьёзные последствия и для самого Ирана, и для режима ядерного нераспространения. В частности, звучат призывы прекратить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях МАГАТЭ», — указал он.

Между тем дополнительный протокол является важнейшим элементом ядерной сделки.

«Именно доппротокол обеспечивает уверенность в исключительно мирном характере иранской ядерной программы», — подчеркнул Ульянов.

27 ноября под Тегераном был убит ведущий физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, отец ядерной программы Ирана. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в убийстве «прослеживается израильский след». На этом фоне Вашингтон направил в Персидский залив авианосец «Нимиц». По мнению аналитиков, Иран, США и Израиль оказались на грани войны.