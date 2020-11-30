Пекин, , 11:56 — REGNUM Санкции в отношении четырех высокопоставленных чиновников США введут из-за Гонконга власти Китая. Об этом 30 ноября сообщила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как указала официальный представитель китайского МИД, недавнее введение США санкций по отношению к четырем высокопоставленным чиновникам КНР из-за связанных с Гонконгом вопросов является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая, а также серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений.

«Мы решительно осуждаем и выступаем против этого», — заявила Хуа Чуньин и добавила, что «в ответ на ошибочные действия США китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении четырех лиц».

Кроме того, она уточнила, что вошедшим в данный список официальным американским лицам будет запрещен въезд на материковый Китай, а также в Гонконг и Макао.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа продлила крайний срок продажи американского бизнеса социальной сети TiKTok до 4 декабря.