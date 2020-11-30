Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Избранный президент США Джо Байден после прихода к власти столкнется с большим числом внутренних и внешних проблем, которые могут негативно сказаться на роли Вашингтона на мировой арене, пишет политолог Элис Ба в статье, вышедшей 30 ноября в The Strategist.

Политолог обращает внимание на то, что после трех недель нежелания со стороны действующего президента США Дональда Трампа признать свое поражение, прежняя администрация начала передачу власти команде преемника — Джо Байдена. Тем не менее несмотря на шаги нового американского лидера, который уже пообещал вернуть США в международные структуры, такие как ВОЗ, вновь взять на обязательства в рамках Парижского соглашения по климату и иных договоров и назначить на ключевые посты женщин и представителей меньшинств, его команде придется столкнуться с неприятной реальностью.

«Америка нездорова. На выборной неделе заболеваемость COVID-19 и число госпитализаций достигли рекордных показателей, страна прямым курсом направляется в «наиболее смертоносную фазу». Промежуточный период также не принес утешения из-за глубокой поляризации, от которой страдают Соединенные Штаты, во власти и в населении», — подчеркнула Ба.

Так, Байдену придется с высокой долей вероятности работать с Сенатом, в котором будет либо раскол, либо будут преобладать республиканцы, тогда как в палате представителей большинство хотя и сохраняется на стороне демократов, оно будет крайне незначительным. Более того, бывший вице-президент, может, и одержал верх в президентской гонке, но за Трампа проголосовали 47% избирателей.

«Эти отрезвляющие цифры имеют серьезные политические последствия для новой команды Байдена и ее повестки дня в области национальной безопасности. Действия Трампа после выборов усугубляют проблему. По-прежнему отказываясь признать поражение, Трамп убедил 86% из своих почти 74 млн избирателей в том, что выборы были сфальсифицированы», — указал политолог.

«Между тем высокопоставленные республиканцы мало что сделали, чтобы остановить или даже что-то сказать против попыток Трампа вмешаться, дестабилизировать и сорвать процесс передачи власти. Более того, он также уволил ключевых членов своей команды национальной безопасности в ходе поствыборной встряски», — добавила Ба.

В сложившихся условиях администрации Байдена придется потратить значительное время на исправление ущерба, нанесенного предыдущим руководством структуре американской власти — агентствам и ведомствам США. Среди областей, в которых администрации Байдена стоит готовиться к сложностям, Ба назвала программы экономической помощи, международные соглашения, а также принятие новых законопроектов.

«По своему характеру и политическим взглядам Байден выступает за консенсус, но политическая реальность глубоко разделенного государства будет иметь серьезные последствия для приоритетов Байдена и того, что может сделать администрация», — подчеркнула Ба.

И в центре внимания будут внутриполитические вопросы, такие как вызванный пандемией COVID-19 кризис, проблемы в экономике, расовые и социокультурные противоречия. Все эти факторы взаимосвязаны и станут препятствием для любых общенациональных мер по борьбе с эпидемией опасного патогена, несмотря даже на скорое появление вакцин.

При этом эти трудности в значительной степени обостряются электоральным процессом в США. Так, Байден заявил, что на второй срок не пойдет, поэтому стоит ожидать начала борьбы за власть. Да и Трамп, которого нельзя назвать неоперившимся юнцом, тоже рассматривает возможность участия в выборах в 2024 году.

«Эти вызовы представляют реальную опасность для интересов США как внутри страны, так и за рубежом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Они также усложнят усилия новой администрации по формированию стратегии и политики США таким образом, чтобы нейтрализовать многие вопросы, поднятые в течение последних четырех лет в отношении роли США на международной арене — среди союзников, партнеров и соперников», — заключил политолог.