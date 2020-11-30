Москва, , 11:53 — REGNUM Деятельность парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности имеет большое значение в условиях нарастания общих вызовов. Российский президент Владимир Путин подчеркнул это в своём приветствии участникам заседания парламентской ассамблеи ОДКБ, опубликованном 30 ноября на сайте Кремля.

Он отметил, что перед государствами, входящими в организацию, встают общие угрозы. Это международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция. В рамках межпарламентского сотрудничества обеспечивается своевременная ратификация принятых документов, а также гармонизируется национальное законодательство в сфере безопасности.

«Важным направлением межпарламентского сотрудничества является также выработка общих подходов в противостоянии угрозам, связанным с вмешательством во внутренние дела суверенных государств», — добавил российский лидер.

Сегодня также акутальны общие усилия, направленные на борьбу с распространением нового коронавируса, добавил он.