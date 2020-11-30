Нур-Султан, , 11:42 — REGNUM Около 55% населения Казахстана готовы прийти на парламентские выборы 10 января 2021 года. Об этом говорится в исследовании «Политическая активность казахстанцев в преддверии выборов» Института евразийской интеграции.

По данным исследования, на выборы готовы прийти 54,8% населения. Среди респондентов старше 60 лет желание идти на выборы изъявили 61,2% опрошенных, в группе 46−60 лет — 59,3%, 30−45 лет — 56,6%.

Наименьшая политическая активность наблюдается среди молодежи — в группе 18−29 лет голосовать готовы 42,4% населения. Городская молодежь более актива — среди них готовы отдать свой голос 44% опрошенных.

В исследовании приняли участие 2400 респондентов из 14 областей, Нур-Султана, Чимкента и Алма-Аты. Опрос проходил с 20 октября по 5 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана (ОСДП) объявила бойкот выборам в парламент.

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