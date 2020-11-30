Куала-Лумпур, , 11:37 — REGNUM Посольство Индонезии в Куала-Лумпуре закроят для обработки дезинфицирующим средством после того, как у нескольких сотрудников обнаружили коронавирус, сообщает CNN Indonesia.

Издание отмечает, что все помещения здания посольства обработают дезинфицирующим средством для предотвращения передачи коронавируса.

Ожидается, что посольство будет временно закрыто с 30 ноября по 12 декабря 2020 года. Все сотрудники сдадут тест на коронавирус и перейдут на удаленную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Малайзии, чтобы обсудить случаи пыток и насилия над индонезийскими рабочими-мигрантами.

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