Москва, , 11:31 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ПА ОДКБ «сделать всё для имплементации решения Совета коллективной безопасности по формированию Единого списка организаций, признанных террористическими», передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

«Мы об этом с вами говорили на предыдущих заседаниях. Это крайне важно для реализации приоритета, связанного с наращиванием возможностей ОДКБ по борьбе с международным терроризмом», — подчеркнул Володин в ходе XIII пленарного заседания ПА Организации Договора о коллективной безопасности.

По завершении процедуры спецслужбы государств — членов ОДКБ получат возможность вывести свое взаимодействие на новый уровень, отметил спикер Госдумы.

«А главное, мы убираем законодательные пробелы, когда организация, признанная террористической в одной стране ОДКБ, в другой может легально существовать», — сказал он.

Еще одно направление работы ПА ОДКБ — законодательное обеспечение противодействия незаконному обороту наркотиков. Парламентарии планируют обсудить рекомендации по формированию общих подходов государств — членов ОДКБ в отношении государственной регистрации новых психоактивных веществ.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны ОДКБ не завершили ратификационные процедуры по четырем договорам